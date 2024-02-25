Sokakta pompalı tüfekle başından vuruldu

Nevşehir'de Gökhan G. (39), sokakta tartıştığı Ümit K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.
Olay, saat 18.30 sıralarında Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın şüphelisi Ümit K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.