25 Şub 2024 - 22:57- Gündem G:

Sokakta pompalı tüfekle başından vuruldu

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Nevşehir'de bir adam sokakta tartıştığı adam tarafından pompalı tüfekle başından vuruldu.

Sokakta pompalı tüfekle başından vuruldu mask
Sokakta pompalı tüfekle başından vuruldu
Sokakta pompalı tüfekle başından vuruldu
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Nevşehir'de Gökhan G. (39), sokakta tartıştığı Ümit K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

​Olay, saat 18.30 sıralarında Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın şüphelisi Ümit K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 22:57 - Gündem

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