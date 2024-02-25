25 Şub 2024 - 21:49- Gündem G:

İki motosiklet çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Adana'da iki motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İki motosiklet çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı mask
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Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Baran G. (17) yönetimindeki 01 DAA 19 plakalı motosiklet, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Derya B. (23) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Baran G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baran G'nin motosikletinde bulunan ve yaralanan Muhammet K. (17) ve diğer sürücü Derya B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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25 Şub 2024 - 21:49 AA Adana- Gündem

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