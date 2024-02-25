İki motosiklet çarpıştı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Baran G. (17) yönetimindeki 01 DAA 19 plakalı motosiklet, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Derya B. (23) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Baran G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Baran G'nin motosikletinde bulunan ve yaralanan Muhammet K. (17) ve diğer sürücü Derya B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.