25 Şub 2024 - 21:40- Gündem G:

Korkunç olay! Kaldırım çöktü: 3 yaralı

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İstanbul'da vatandaşların kullandığı kaldırım çöktü. Çökme esnasında üzerinde bulunan 3 kişi düşerek yaralandı.

Korkunç olay! Kaldırım çöktü: 3 yaralı mask
Korkunç olay! Kaldırım çöktü: 3 yaralı
Korkunç olay! Kaldırım çöktü: 3 yaralı
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Güngören'de vatandaşların yürüdüğü sırada kaldırım çöktü. O esnada kaldırımda olan biri kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 3 kişi oluşan boşluğa düşerek yaralandı. yolda yürürken çöken kaldırıma düşen bir erkek, bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar vatandaş vatandaşlar tarafından çukurdan çıkarıldı. Çöken kaldırımın yanındaki bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, 15.30 sırlarında Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi yolda yürürken bir anda kaldırımda çökme meydana geldi. Kaldırımın çökmesiyle 3 kişi oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çukura düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken çöken kaldırımın yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yapılan incelemenin ardından karot örneği alınmasına karar verildi. Bina sakini İsmail Cindoğlu, "Birinci katta oturuyorum, aniden bir ses geldi 'Güm' diye. Çıktığımızda burası çökmüştü. Eski yapı olduğu için. Kentsel dönüşüme girmişti ama daha hemen yapılmadı. Şu anda mühendisler içeride bakıyorlar bir sıkıntı var mı? Yok mu diye belli olacak. Herhangi bir rapor daha çıkmadı. Birazdan çıkacak. Bir anneyle ufak kız vardı arabasıyla, çöker çökmez içine düşmüştü, aldık çıkarttık hemen. Yarım saat önce de ben kızımla çıkmıştım buraya" dedi.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 21:40 - Gündem

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