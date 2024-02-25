25 Şub 2024 - 21:30- Gündem G:

Antalya'da denizde ölü bulundu

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Antalya'da emekli temizlik işçisine ait olduğu anlaşılan ceset bulundu.

Antalya'da denizde ölü bulundu mask
Antalya'da denizde ölü bulundu
Antalya'da denizde ölü bulundu
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Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 21:30 - Gündem

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