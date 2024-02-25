Kemal Doğulu'nun kardeşi hakkında flaş açıklaması: 'Sadece kan bağım var'

Kemal Doğulu, bir süredir küs olduğu oyuncu kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARDEŞİMİZİ SEÇEMEYİZ, BU BİR MECBURİYET"

"Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Tabii ki küslüğün sebepleri var." diyen Kemal Doğulu sözlerine şu şekilde devam etti:

"O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor. Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet, kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum. Bu sadece onun için değil, hepsi için geçerli. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem de arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere."

Kemal Doğulu, 2023'te Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

Kemal Doğulu, konuyla ilgili, "Kadir bugüne kadar yanındaki hiçbir hanımefendiyi aldatmadı. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben kardeşimi doğduğundan beri tanıyorum. Neslihan'ı da aldatmadı, aldatmaz" diyerek küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'yu savundu.

Öte yandan 23 Ocak 2017'de babası Rasim Doğulu'yu kaybeden Kemal Doğulu, miras olaylarıyla ilgili de konuştu.

Doğulu; "Babam öldüğünde bize sadece borçlar kaldı. Buna sadece sesli gülüyorum. Biz her şeyi reddi miras yaptık. Ortada bir miras varsa o da soyadımız. Onu da ben yarattım" dedi.

Kaynak: NTV