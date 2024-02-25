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THY pilotu Alakoç yaşamını yitirdi

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Türk Hava Yolları'nda sorumlu kaptan pilotu Kayhan Alakoç, Gana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

THY pilotu Alakoç yaşamını yitirdi mask
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Türk Hava Yolları'nda (THY) Sorumlu Kaptan Pilot olarak görev yapan Kayhan Alakoç yatı görevi için bulunduğu Gana'da hayatını kaybetti.

,Edinilen bilgiye göre, THY'de görevli kaptan pilot Kayhan Alakoç, Gana'nın başkenti Akra'ya yaptığı uçuş sonrası yatı görevi için ülkede kaldı. THY pilotu Alakoç burada aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Alakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

# THY, pilot, vefat, Hava

25 Şub 2024 - 20:11 - Gündem

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