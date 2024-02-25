İnci Taneleri'nde Ramazan Ayı kararı

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Dilber'in dans sahneleri sık sık gündeme geliyor.
Her bölümde pavyondaki dans sahneleriyle gündeme gelen dizi zaman zaman bu sahneler yüzünden de tepki alıyordu.
Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalışıyor.
Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor. Bu yıl ramazan 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.