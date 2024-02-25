Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Motosikletin otomobile saplandığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine giden Mehmet Ali Türken (18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Salih Tokuş (41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki eşi Hasibe Tokuş (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper Tokuş yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Türken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA