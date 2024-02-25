25 Şub 2024 - 19:47- Gündem G:

Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da bir otomobil motosiklete arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı mask
Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı
Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın İnegöl ilçesinde  otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Motosikletin otomobile saplandığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine giden Mehmet Ali Türken (18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Salih Tokuş (41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki eşi Hasibe Tokuş (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper Tokuş yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Türken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# kaza, Motosiklet, Bursa, Otomobil, Polis, Saat, ilgili, sağlık, kişi, Soruşturma

25 Şub 2024 - 19:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı mask
Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı
Zincirleme kaza! 3 otomobil birbirine girdi mask
Zincirleme kaza! 3 otomobil birbirine girdi
Feci olay! Nehirde ceset bulundu mask
Feci olay! Nehirde ceset bulundu
Başkan Yücel, merkezde vatandaşlarla bir araya geldi! Yücel ilgi ve sevgiyle karşılandı mask
Başkan Yücel, merkezde vatandaşlarla bir araya geldi! Yücel ilgi ve sevgiyle karşılandı
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu mask
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu
Antalya'da deprem mask
Antalya'da deprem
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber