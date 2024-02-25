Zincirleme kaza! 3 otomobil birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başiskele ilçesi yönünde ilerleyen T.T. yönetimindeki 20 GN 752 plakalı otomobil, yoğun trafikte önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NV 012 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 NV 012 plakalı otomobil de önündeki E.T.'nin kullandığı 34 CRT 982 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, otomobillerde bulunan 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA