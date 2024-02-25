Feci olay! Nehirde ceset bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri’nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki birini gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede su içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedinin sudan çıkarılması için Diyarbakır’dan dalgıç ekipler sevk edildi. Ceset, yapılacak incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.