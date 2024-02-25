25 Şub 2024 - 19:31- Gündem G:

Feci olay! Nehirde ceset bulundu

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Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Feci olay! Nehirde ceset bulundu mask
Feci olay! Nehirde ceset bulundu
Feci olay! Nehirde ceset bulundu
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri’nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. 

Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki birini gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede su içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedinin sudan çıkarılması için Diyarbakır’dan dalgıç ekipler sevk edildi. Ceset, yapılacak incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 19:31 - Gündem

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