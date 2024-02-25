25 Şub 2024 - 23:45- Gündem G:

Başkan Yücel'e merkezde ilgi seli

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, güneşli havayı fırsat bilerek sahil kenarında ve parklarda vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yücel, 7’den 77’ye tüm vatandaşlar tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Başkan Yücel'e merkezde ilgi seli mask
Başkan Yücel'e merkezde ilgi seli
Başkan Yücel'e merkezde ilgi seli
+42
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına hafta sonunda Alanya merkezinde devam etti. Atatürk Anıtı önünden başlayarak Karayolları Şube Müdürlüğü karşısında bulunan Başkanlar Parkı’nda kadar yürüyen Başkan Yücel’e AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti.


“BİRLİKTE DAHA ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”


Güneşli havayı fırsat bilerek sahil kenarında ve parklarda vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, “Sahilde gördüğümüz her gülümseme, her dost selamı, şehrimizin ne kadar canlı ve enerjik olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bu güzel anları bizlerle paylaşan her bir vatandaşımıza teşekkür ederim. Alanya'nın güzellikleri ve huzuru hepimizin ortak paydası. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha mutlu kılmak için hep birlikte el ele verecek, daha pek çok güzel işe imza atacağız. Alanya'nın dahası var” dedi.

# yücel, başkan, merkez, Alanya, Belediye, AK Parti, Atatürk, seçim, Gelen, sağlık, Antalya, devam

25 Şub 2024 - 23:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı mask
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı
Meteoroloji açıkladı! Antalya ve Muğla kıyıları için yarın sağanak uyarısı mask
Meteoroloji açıkladı! Antalya ve Muğla kıyıları için yarın sağanak uyarısı
MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya ve Alanya'da hastaneye başvurularda ciddi artış yaşanıyor mask
Antalya ve Alanya'da hastaneye başvurularda ciddi artış yaşanıyor
Alanya'da o ev alevlere teslim oldu mask
Alanya'da o ev alevlere teslim oldu
Antalya'ya Meteoroloji'den uyarı: Yarından itibaren etkisini gösterecek mask
Antalya'ya Meteoroloji'den uyarı: Yarından itibaren etkisini gösterecek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber