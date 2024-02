Başkan Yücel, merkezde vatandaşlarla bir araya geldi! Yücel ilgi ve sevgiyle karşılandı

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına hafta sonunda Alanya merkezinde devam etti. Atatürk Anıtı önünden başlayarak Karayolları Şube Müdürlüğü karşısında bulunan Başkanlar Parkı’nda kadar yürüyen Başkan Yücel’e AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

“BİRLİKTE DAHA ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Güneşli havayı fırsat bilerek sahil kenarında ve parklarda vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, “Sahilde gördüğümüz her gülümseme, her dost selamı, şehrimizin ne kadar canlı ve enerjik olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bu güzel anları bizlerle paylaşan her bir vatandaşımıza teşekkür ederim. Alanya'nın güzellikleri ve huzuru hepimizin ortak paydası. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha mutlu kılmak için hep birlikte el ele verecek, daha pek çok güzel işe imza atacağız. Alanya'nın dahası var” dedi.