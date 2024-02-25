Alanya Kestelspor evde yine yok 0-3

TFF 3. Lig 4. Grup'ta play-off inadını sürdüren Armoni Alanya Kestelspor, 21. hafta mücadelesinde bugün Balıkesirspor'u Alanya'da ağırladı. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maça iyi başlayan Armoni Alanya Kestelspor oldu ancak Balıkesirspor 29. dakikada Bilal Şeflek'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Beraberlik golü için bastıran mavi beyazlı ekip, 43. dakikada ilk golün sahibi Bilal Şeflek'in attığı golle 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda rakip kaleyi adeta abluka altına alan Armoni Alanya Kestelspor, Samet Bulut ve Hazarhan Karaca ile çok sayıda net fırsatı harcadı. Maçta son sözü ise oyuna sonradan giren Haşim Çoban söyledi. Uzatma dakikalarında bulduğu golle takımını 3-0 üstünlüğe taşıyan Haşim, maçın da skorunu tayin etti. Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanya Kestelspor 31 puanda kalırken, konuk ekip Balıkesirspor 24 puana yükselerek play-off hattına bir adım daha yaklaştı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi