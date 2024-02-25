Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında yeni bir tarih yazan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu. Gaziantep Polisgücü Spor kulübü başkanı Mehmet Kaplan, Alanya'da Avrupa ikincisi olan takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi. Kaplan, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Kızlarımız turnuva boyunca çok iyi bir mücadele ortaya koydu ve finalde Düsseldorfer ile karşılaşarak Avrupa'nın ikinci takımından birisi olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu. Cemali AYDINOĞLU
Avrupa'nın en iyisi Gaziantep Polisgücü
EURO Hokey Avrupa Şampiyonası'nda harikalar yaratan Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.