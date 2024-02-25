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Avrupa'nın en iyisi Gaziantep Polisgücü

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EURO Hokey Avrupa Şampiyonası'nda harikalar yaratan Gaziantep Polisgücü, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldu.

Avrupa'nın en iyisi Gaziantep Polisgücü mask
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Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında yeni bir tarih yazan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, turnuvayı ikinci olarak tamamlayarak Avrupa ikincisi oldu. Gaziantep Polisgücü Spor kulübü başkanı Mehmet Kaplan, Alanya'da Avrupa ikincisi olan takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi. Kaplan, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Kızlarımız turnuva boyunca çok iyi bir mücadele ortaya koydu ve finalde Düsseldorfer ile karşılaşarak Avrupa'nın ikinci takımından birisi olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu. Cemali AYDINOĞLU

# hokey, Alanya, alanya'da

25 Şub 2024 - 18:13 - Spor

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