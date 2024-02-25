25 Şub 2024 - 17:17- Spor G:

Alanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sona erdi

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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın sahibi Almanya’dan Düsseldorfer oldu.

Alanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sona erdi mask
Alanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sona erdi
Alanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sona erdi
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Dört gün boyunca 10 kulübün katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kulüpler Kupasında; ülkemizi temsilen Gaziantep Polisgücü, İngiltere’den Buckıngham, Ukrayna’dan Sumchanka, Almanya’dan Düsseldorfer, İsviçre’den Wettingen, Belçika’dan Bruxelles, Çek Cumhuriyeti’nden Slaviaprague, İspanya’dan Complutense, İskoçya’dan Watsonians, İrlanda’dan Railwayunion mücadele etti. Kupanın sahibi Almanya’dan Düsseldorfer olurken; ikinci temsilcimiz Gaziantep Polisgücü oldu. Ukrayna’dan Sumchanka üçüncü olarak Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı tamamladı.

# Alanya, Salon hokeyi, Atatürk

25 Şub 2024 - 17:17 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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