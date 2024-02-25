Alanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sona erdi

Dört gün boyunca 10 kulübün katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kulüpler Kupasında; ülkemizi temsilen Gaziantep Polisgücü, İngiltere’den Buckıngham, Ukrayna’dan Sumchanka, Almanya’dan Düsseldorfer, İsviçre’den Wettingen, Belçika’dan Bruxelles, Çek Cumhuriyeti’nden Slaviaprague, İspanya’dan Complutense, İskoçya’dan Watsonians, İrlanda’dan Railwayunion mücadele etti. Kupanın sahibi Almanya’dan Düsseldorfer olurken; ikinci temsilcimiz Gaziantep Polisgücü oldu. Ukrayna’dan Sumchanka üçüncü olarak Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı tamamladı.