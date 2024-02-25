Dört gün boyunca 10 kulübün katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kulüpler Kupasında; ülkemizi temsilen Gaziantep Polisgücü, İngiltere’den Buckıngham, Ukrayna’dan Sumchanka, Almanya’dan Düsseldorfer, İsviçre’den Wettingen, Belçika’dan Bruxelles, Çek Cumhuriyeti’nden Slaviaprague, İspanya’dan Complutense, İskoçya’dan Watsonians, İrlanda’dan Railwayunion mücadele etti. Kupanın sahibi Almanya’dan Düsseldorfer olurken; ikinci temsilcimiz Gaziantep Polisgücü oldu. Ukrayna’dan Sumchanka üçüncü olarak Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı tamamladı.
25 Şub 2024 - 17:17- Spor Güncelleme:
Alanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sona erdi
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın sahibi Almanya’dan Düsseldorfer oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.