25 Şub 2024 - 17:12- Gündem G:

Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu

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Konya'da babasının tabancasıyla oynayan çocuk kazara amcasını vurdu. Olayda amca hayatını kaybetti

Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu mask
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu
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Konya'da babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan Ş.U. (9), kazara tetiğe dokununca amcası İzzet U.'yu (47) vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti. Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 17:12 - Gündem

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