25 Şub 2024 - 16:47- Gündem G:

Antalya'da deprem

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Kandilli Rasathanesi, Akseki'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

25 Şub 2024 - 16:47 - Gündem

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