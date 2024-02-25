Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır’da şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi yakınında meydana geldi. Ercan A.’nın kontrolünü yitirdiği 78 SA 194 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Ercan A. ile yanındaki eşi ve 4 çocuğu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise vinçle bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: DHA