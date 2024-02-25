25 Şub 2024 - 16:40- Gündem G:

Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı mask
Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’da şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi yakınında meydana geldi. Ercan A.’nın kontrolünü yitirdiği 78 SA 194 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Ercan A. ile yanındaki eşi ve 4 çocuğu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise vinçle bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

# Diyarbakır, Otomobil, şarampol, kaza, sağlık, çocuk, kişi, Jandarma

25 Şub 2024 - 16:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya’yı üzen ölüm mask
Alanya’yı üzen ölüm
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya ve Alanya'da o ürünler artık marketlerde satılamayacak mask
Antalya ve Alanya'da o ürünler artık marketlerde satılamayacak
Antalya ve Alanya'ya uyarı: Pazartesi etkili olacak mask
Antalya ve Alanya'ya uyarı: Pazartesi etkili olacak
Ege Denizi'nde peş peşe depremler korkuttu mask
Ege Denizi'nde peş peşe depremler korkuttu
Bakan açıkladı! Kiralardaki 'yüzde 25' sınırı ile ilgili... mask
Bakan açıkladı! Kiralardaki 'yüzde 25' sınırı ile ilgili...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber