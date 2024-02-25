Hasan Çelik’in muhtarlık seçim ofisi açıldı

31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine, 17 bin seçmeni bulunan Alanya Saray Mahallesi muhtar adayı Hasan Çelik muhtarlık seçim ofisinin açılışını yaptı. Açılış törenine siyasiler, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dua okunmasının ardından kesilen kurdele ile muhtarlık seçim ofisi hizmete girdi. 50 yıl aynı mahallenin muhtarlığını yapan merhum Hayri Çelik'in oğlu olan Hasan Çelik, muhtar seçilmesi durumunda 7/24 vatandaşlara hizmet edeceğini söyledi. Açılış töreninde konuşan Çelik, “Babam 50 yıl muhtarlık yaptı. Bundan 1,5 yıl önce vefat etti. Halkımız uygun görürse bende onun yerine görev yapmak istiyorum. Saray Mahallesi için kısa vadeli ve uzun vadeli çok projem var. Alanya’nın en büyük mahallesi Saray Mahallesi olmasına rağmen muhtarlık ofisi yok. Muhtar olunca ilk işim bu sorunu çözmek olacak. Mahalledeki parklarda hiçbir güvenlik önlemi yok. Kaldırım sorunu var. Görüntü kirliliğine neden olan elektrik tellerini yer altına aldıracağım. Muhtar olursam 7 gün 24 saat hizmet edeceğim. Bugün açılış programında bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.