25 Şub 2024 - 16:29- Gündem G:

Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

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İstanbul'da motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü.

Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı mask
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı
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Başakşehir'de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, O-3 Güney Yanyol, Avcılar İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Bilal Muhammet Kapacak (19), 10 AAZ 841 plakalı motosikletiyle Başakşehir'den Avcılar istikametine doğru yanyolda ilerliyordu. İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 34 DHM 58 plakalı hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü virajı döndüğü sırada kamyonun altında kaldı.Sürücü F.A., durumun farkına varıp kamyonu durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 16:29 - Gündem

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