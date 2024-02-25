Feci kaza! Motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

Başakşehir'de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, O-3 Güney Yanyol, Avcılar İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Bilal Muhammet Kapacak (19), 10 AAZ 841 plakalı motosikletiyle Başakşehir'den Avcılar istikametine doğru yanyolda ilerliyordu. İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 34 DHM 58 plakalı hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü virajı döndüğü sırada kamyonun altında kaldı.Sürücü F.A., durumun farkına varıp kamyonu durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından sürücü F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.