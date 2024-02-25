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Meteoroloji açıkladı! Antalya ve Muğla kıyıları için yarın sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla kıyılarında yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji açıkladı! Antalya ve Muğla kıyıları için yarın sağanak uyarısı mask
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Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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25 Şub 2024 - 16:25 AA Ankara- Gündem

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