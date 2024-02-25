İş yeri planları iki arkadaşı düşman etti

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda iş yeri açmak için plan yapan A.A.B. ile Berkan Harman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.B., tabancayla 2 el ateş ederek Harman’ı vurdu. A.A.B.’nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri Berkan Harman’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.A.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. A.A.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.