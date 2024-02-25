25 Şub 2024 - 15:53- Asayiş G:

İş yeri planları iki arkadaşı düşman etti

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Eskişehir'de A.A.B. (22), evde tartıştığı arkadaşı Berkan Harman’ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

İş yeri planları iki arkadaşı düşman etti mask
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Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda iş yeri açmak için plan yapan A.A.B. ile Berkan Harman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.B., tabancayla 2 el ateş ederek Harman’ı vurdu. A.A.B.’nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri Berkan Harman’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.A.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. A.A.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: DHA

# Polis, sevk, Gelen

25 Şub 2024 - 15:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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