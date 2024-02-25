Son dakika! Milletvekili trafik kazası geçirdi

Öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana gelen kazada AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

MİLLETVEKİLİ İNCİ DAHİL 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA