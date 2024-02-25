Alanya, Belgrad’da göz kamaştırdı

22-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ITTFA Belgrad Turizm Fuarı’nda Alanya’yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş temsil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında bu yıl, 120 metrekare bir alanda 5 bölge, 3 otel, 1 eğlence, 1 Acente ve Türk Hava Yolları (THY) ile toplam 11 katılımcıyla bölgemizin ve ülkemizin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. 40 ülkeden 900’den fazla katılımcının yer aldığı fuarda Alanya’nın turistik cazibesi ziyaretçilere aktarıldı.

Belgrad fuarına ilişkin gözlemlerini ve yaptığı görüşmelerin detaylarını açıklayan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, “Sırbistan Müşavirimiz Mert Demiral ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Fuarlar Müdür Yardımcısı Doğucan Lale fuar organizasyonunu gerçekleştirdi. Sırbistan Büyükelçimiz Hamdi Aksoy da fuarda üst düzey görüşmeleri yaptı. Sırbistan’dan 2020 yılında 129 bin 284 kişi, 2021 yılında 238 bin 852 kişi, 2022 yılında 357 bin 787 kişi ve 2023 yılında 311 bin 738 kişi ülkemizi ziyaret etti. 2023 yılında yaşadığımız üzücü deprem felaketinden dolayı maalesef rezervasyonlarda kayıplar yaşandı. Sırp tatilcilerin tercihleri Mısır ve Tunus’a kaymış, fakat o ülkelerin hizmet kalitesinden çok memnun kalmamışlar. Otel fiyatlarımız yükselmesine rağmen Mısır ve Tunus’tan yüksek olmasına rağmen bu sene inanılmaz bir rezervasyon artışı yaşanıyor” dedi.





“DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAMALI”



“Bu yıl Sırbistan pazarında hedef 400 bin olarak belirlenmiş ama daha fazlası da mümkün” diyen Güneş, “Bunun için Antalya’ya direkt charter uçuşlarının başlaması önemli. Üst düzey girişimler sonucu Ankara ve İzmir’e direkt tarifeli uçuşlara başlanmış fakat Antalya’ya sadece Sırbistan’ın devlet hava yolları olan ‘Air Serbia’nın charter uçuşları bulunmakta. Uçak filosunun az olmasından dolayı artan talepleri karşılaması çok mümkün görünmüyor. Geçen yıl Türkiye’den Sırbistan’a 201 bin 440 kişi ile en çok turist gönderen ülkeler arasında 1. sıradayız. Aslında Antalya’ya Türk havacılık firmalarının charter uçuşlarının başlaması Sırbistan turizmine de çok büyük katkı sağlayacak. Türk vatandaşlarına vize uygulanmadığı için bizden de çok fazla talep artışı var. Karşılıklı iki ülkenin faydasına olacak bu sorunun akılcı yollarla aşılabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“REZERVASYONLAR YÜZDE 75 ARTTI”



Yaptığı görüşmelerden edindiği bilgilere göre bölgedeki rezervasyon artışlarının yüzde 75 civarında olduğunu söyleyen Güneş, “Bölgenin lokomotif Acentesi Big Blue, geçtiğimiz yıllarda Kontiki Tur operatörünü de alarak gücüne güç katmıştı. Fuara çok güçlü ve metrekare olarak geniş bir alanda katılan Big Blue, Türkiye’nin bütün bölgelerinin görselleriyle fuarda yine Türk rüzgarı estirdi. Big Blue’nun Yönetim Kurulu Üyesi Enver Babat ile yaptığımız görüşmede, şu ana kadar yapılan rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artış yaşandığını ve gelir artışlarında da çok büyük bir fark olduğunu öğrendim. Enver Bey çok fazla talep aldıklarını ama uçak koltuklarının sınırlı olmasından dolayı pax sayısını artıramadıklarını da bizlere iletti. Fuarda B2B rezervasyonlarının yapıldığı stantlarda ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekti ve bu durum rezervasyon kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Alanya standı ise fuar boyunca destinasyon olarak büyük ilgi gördü ve ziyaretçiler tarafından aktif bir şekilde tercih edildi” diye konuştu.



“BALKAN PAZARINDA FARK EDİLİR BİR ARTIŞ OLACAK”



Fuar dönemlerinin önemli bir fırsat olduğuna değinen Güneş, “ALTAV olarak en iyi ve en verimli şekilde bölgemize katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Fuar sürecinde yaptığımız görüşmeler sonucunda, basın mensupları ve televizyon kanalı yetkilileriyle de tanışma fırsatımız oldu. Bu bağlamda Balkan ülkelerinde çok yoğun izlenen Balkan Trip Tv Direktörü Jovan Markovic ile 4 kişilik bir ekibi mayıs ayında turizm programı çekimi için Alanya’da ağırlayacağız. Yine fuarda tanıştığımız, sosyal medya fenomeni, TikTok ‘da 1 milyon 200 bin takipçisi olan Vukalek Sandrayı da Mayıs ayında 2’ncisini düzenlemeyi planladığımız Influencer Festivalinde Alanya’da ağırlamak üzere anlaştık. Düzenlediğimiz ilk Influencer Festivali'nde Alanya'da ağırladığımız sosyal medya fenomeni Marko Tadic de standımızı ziyaret etti. Festivalin ardından Alanya'nın güzelliklerini herkese anlattığını, bu harika deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, misafirperverliğimiz için bizlere teşekkür etti. Balkanlar’ın lokomotif ülkesi olan Sırbistan’da Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyorlar, Türk dizileri burada çok popüler. Mustafa Kemal Atatürk zamanında, 1930 yılında Türkoloji kurulmuş. Türkçe konuşan birçok kişiye rastlayabiliyorsunuz. Ayrıca 257 yıl Osmanlının hüküm sürdüğü bu topraklarda Sırpların resmi dili olan Sırpça’da 9 bin 700 kadar Türkçe’den türemiş kelime var. Birçok ortak noktamızdan dolayı ülkemize bakış açıları çok sıcak. Sırbistan’ın nüfusu 2020 yılında yapılan son sayımlarına göre 6 milyon 600 bin civarında. 2 milyondan fazla kişi başkent Belgrad’da yaşıyor. Yeme, içme ve eğlenceye düşkün bir millet. Her yıl ülke nüfusunun yüzde 65’i tatile çıkıyor. Bu yıl Alanya bölgesi olarak bu pazarda fark edilir bir artış yaşayacağız. Tercih edilme sebeplerimizin en başında otellerimizin hizmet kalitesinin yüksekliği ve her şey dahil sisteminin iyi standartta yapılıyor olması geliyor” dedi.



“BAŞARILI BİR FUAR SÜRECİ YAŞADIK”



ALTAV olarak verimli bir fuar süreci yaşadıklarını ifade eden Güneş, “4 gün boyunca süren fuarda standımıza gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladık ve onlara bölgemizde sunulan imkanları detaylarıyla anlattık. Ayrıca bizleri ziyaret edenlerle iletişimimizi sürdürebilmek, etkileşimi artırmak amacıyla, ‘alanya_turkey’ sosyal medya hesabımızı takibe almalarını da sağladık. Fuarda hem Bakanlık nezdinde hem de diğer bölgelerde örnek alınan çalışmalarda bulunduk. Sevindirici gelişmeler yaşadık, emeklerimizin karşılık bulduğu, güzel bir sezon olmasını umut ediyoruz”şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi