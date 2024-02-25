Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kadrolar açıklandı

ATATÜRK Olimpiyat Stadyumu'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Sisto, hücumda Efecan Karaca, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Augusto ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Fatih Karagümrük ise sahaya, Sirigu, Biraschi, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor, Levent Mercan, Mendes, Kourmpelis, Nazım Sangare ve Salih Dursun ilk 11'i ile maça başlayacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.