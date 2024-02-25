Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kadrolar açıklandı

ATATÜRK Olimpiyat Stadyumu'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Sisto, hücumda Efecan Karaca, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Augusto ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise sahaya, Sirigu, Biraschi, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor, Levent Mercan, Mendes, Kourmpelis, Nazım Sangare ve Salih Dursun ilk 11'i ile maça başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi