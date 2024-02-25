Alanya’da motosikletin çarptığı yaya öldü

ALANYA’DA A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a (61) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü. Mahalle sakinlerinden Ali Akıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, refüjdeki demirlerin vatandaşlar tarafından açılmasından dolayı söz konusu yerde kazaların arttığını savundu. Yaklaşık 400 metre ilerideki alt geçidin birçok kişi tarafından kullanılmadığını öne süren Akıllı, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.