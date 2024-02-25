Antalya ve Alanya'da hastaneye başvurularda ciddi artış yaşanıyor

Dünya ve Türkiye’de kızamık vakalarında endişe verici bir artış görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nde 2023’te 30 binden fazla kızamık vakası bildirildi. Bu rakam 2022'de bildirilen vakaların nerdeyse 30 katı olduğu biliniyor. Antalya ve Alanya'da da hastaneye başvurularda artış bulunuyor.
HASTA VE YAŞLILARA DİKKAT
Uzmanlar, kızamık vakalarındaki artışın en büyük sebebi olarak aşı reddi ve kararsızlığı olduğu belirtiliyor. Aşılanmayan çocuklar, kızamığa yakalanma riski altında ve hastalığı ağır geçirebiliyor. Kızamık, özellikle altta yatan hastalığı olan, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ile küçük çocuklar ve beslenmesi zayıf çocuklar için son derece tehlikeli olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.