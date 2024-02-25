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Antalya ve Alanya'da hastaneye başvurularda ciddi artış yaşanıyor

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Kızamık vakaları artışını sürüdüyor. Antalya ve Alanya'da da vakalarda artış olduğu aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi'nde 2023'te 30 binden fazla kızamık vakası bildirildi.

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Dünya ve Türkiye’de kızamık vakalarında endişe verici bir artış görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nde 2023’te 30 binden fazla kızamık vakası bildirildi. Bu rakam 2022'de bildirilen vakaların nerdeyse 30 katı olduğu biliniyor. Antalya ve Alanya'da da hastaneye başvurularda artış bulunuyor.

HASTA VE YAŞLILARA DİKKAT

Uzmanlar, kızamık vakalarındaki artışın en büyük sebebi olarak aşı reddi ve kararsızlığı olduğu belirtiliyor. Aşılanmayan çocuklar, kızamığa yakalanma riski altında ve hastalığı ağır geçirebiliyor. Kızamık, özellikle altta yatan hastalığı olan, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ile küçük çocuklar ve beslenmesi zayıf çocuklar için son derece tehlikeli olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Antalya, Son, türkiye, 2022

25 Şub 2024 - 14:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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