Baskılar sonuç verdi; seks işçilerinin saati düzenlendi

BBC'deki habere göre Amsterdam Belediyesi, tarihi kent merkezinde geceleri çok sayıda günübirlik turistin yarattığı gürültü ve karmaşayı önlemek amacıyla, 1 Nisan 2023’te bir dizi yeni kararı hayata geçirmişti. Red Light District’teki genelevlere en geç sabah 03:00’de kapanma zorunluluğu getirilmişti. Semtteki yiyecek içecek sektörünün kapanış sati de sabah 04:00 yerine 02:00’ye çekildi.

Semt sakinlerinin, yıllardır kalabalık ve gürültüden şikayetçi olduğunu belirtmişti. Seks işçileri ve esnaf konuyu yargıya taşıdı. Ancak mahkeme, belediyenin kararını haklı bularak başvuruyu reddetti.

Ama saat sınırlaması sonrası güvenlik sorunlarının arttığını vurgulayan seks işçileri ile semt esnafının tepki ve itirazları devam etti. Belediye sonrasında ise kararından vazgeçerek saat düzenlemesini kaldırdı.

Kaynak: Haber Merkezi