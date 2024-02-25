25 Şub 2024 - 14:17- Spor G:

Eski Galatasaraylı futbolcu dönerci oldu

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Önceki yıllarda Galatasaray'da oynayan Alman milli futbolcu Lukas Podolski'nin dönerci oldu.

Eski Galatasaraylı futbolcu dönerci oldu mask
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Alman milli futbolcu Podolski, kurduğu döner zinciriyle kazancını daha da artırdı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 2018 yılında Almanya’da ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Podolski'nin bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

DÖNER SERVET GETİRDİ

Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euro'ya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

25 Şub 2024 - 14:17 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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