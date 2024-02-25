Eski Galatasaraylı futbolcu dönerci oldu

Alman milli futbolcu Podolski, kurduğu döner zinciriyle kazancını daha da artırdı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 2018 yılında Almanya’da ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Podolski'nin bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.
DÖNER SERVET GETİRDİ
Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euro'ya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.