Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı; ölü ve yaralılar var

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tolunay Kahrıman'ın kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Kahrıman ile araçtaki Eser K., Tuğrul T. ve Fuatcan K., ağır yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Kahrıman, hayatını kaybetti.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.