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Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı; ölü ve yaralılar var

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Samsun'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Tolunay Kahrıman hayatını kaybetti; 3 kişi ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı; ölü ve yaralılar var mask
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Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tolunay Kahrıman'ın kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Kahrıman ile araçtaki Eser K., Tuğrul T. ve Fuatcan K., ağır yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Kahrıman, hayatını kaybetti.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 14:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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