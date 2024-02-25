İki komşu esnafın kavgası kanlı bitti

Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, ‘müşteri kapma’ anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURDU

Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA