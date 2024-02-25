- Asayiş

İki komşu esnafın kavgası kanlı bitti

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Gaziantep'te komşu kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İki komşu esnafın kavgası kanlı bitti mask
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Aynı bölgede faaliyet gösteren iki kasap dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında, ‘müşteri kapma’ anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı ve  kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURDU

Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# sevk, Polis

25 Şub 2024 - 13:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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