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Alanya'da o ev alevlere teslim oldu

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Alanya'da kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde kullanılmayani bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yanan ev tamamen kullanılmaz duruma gelirken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yangın, Alanya

25 Şub 2024 - 13:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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