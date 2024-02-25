Alanya'da o ev alevlere teslim oldu

Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde kullanılmayani bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yanan ev tamamen kullanılmaz duruma gelirken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi