Alanya'da o ev alevlere teslim oldu

Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde kullanılmayani bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yanan ev tamamen kullanılmaz duruma gelirken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.