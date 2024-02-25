- Magazin

Arda Turan'ın eşi o eleştirilere ateş püskürdü: Bazı insanlar sınırı aşıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz günlerde katıldığı davette 42 bin liralık terlikleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan eleştirilere ateş püskürdü.

Arda Turan'ın eşi o eleştirilere ateş püskürdü: Bazı insanlar sınırı aşıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski futbolcu ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, önceki gün Bebek’te kameralara yansıdı. 42 bin liralık terlikleriyle davete gittiği için eleştirilere maruz kalan Aslıhan Turan gelen olumsuz yorumlarla ilgilenmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Ben çok rahatım. Neden bu kadar konuşuldu anlamadım. Şok oldum. Eleştirilere aldırmıyorum. Ancak eşimden, çocuklarımdan, kayınvalidemden, kayınpederimden eleştiri gelirse dikkate alırım. Öyle bir şey de olmuyor” 

Arda Turan'ın eşi o eleştirilere ateş püskürdü: Bazı insanlar sınırı aşıyor

'HERKES ÖNÜNDEKİ TABAĞA BAKSIN'

Kendisine yapılan kıyafet eleştirilerinin de bilinçli yapıldığını söyleyen Turan adeta ateş püskürdü: “Marka giydiğim zaman haber oluyor ama marka takıntım yok. Ben kimsenin ne giydiğiyle ilgilenmiyorum. İnsanlar da benimle ilgilenmesin. Herkes önündeki tabağa baksın. Sessizliğim de her şeyi kabullenmişim gibi algılanmasın. Bazı insanlar sınırı aşıyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Bebek

25 Şub 2024 - 12:51 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Arka Sokaklar' setinde flaş gelişme mask
'Arka Sokaklar' setinde flaş gelişme
Ümran Seyhan ile Kenan Tosun birlikte görüntülendi mask
Ümran Seyhan ile Kenan Tosun birlikte görüntülendi
Cenk Eren'in acı günü: Tüm konserlerini iptal etti mask
Cenk Eren'in acı günü: Tüm konserlerini iptal etti
Cinsiyet değiştiren ünlü isim şimdi de six pack ameliyatı oldu mask
Cinsiyet değiştiren ünlü isim şimdi de six pack ameliyatı oldu
Arda Turan'ın eşi bu kez de terliklerinin fiyatıyla gündeme oturdu mask
Arda Turan'ın eşi bu kez de terliklerinin fiyatıyla gündeme oturdu
Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti mask
Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber