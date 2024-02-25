Arda Turan'ın eşi o eleştirilere ateş püskürdü: Bazı insanlar sınırı aşıyor

Eski futbolcu ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, önceki gün Bebek’te kameralara yansıdı. 42 bin liralık terlikleriyle davete gittiği için eleştirilere maruz kalan Aslıhan Turan gelen olumsuz yorumlarla ilgilenmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Ben çok rahatım. Neden bu kadar konuşuldu anlamadım. Şok oldum. Eleştirilere aldırmıyorum. Ancak eşimden, çocuklarımdan, kayınvalidemden, kayınpederimden eleştiri gelirse dikkate alırım. Öyle bir şey de olmuyor”

'HERKES ÖNÜNDEKİ TABAĞA BAKSIN'





Kendisine yapılan kıyafet eleştirilerinin de bilinçli yapıldığını söyleyen Turan adeta ateş püskürdü: “Marka giydiğim zaman haber oluyor ama marka takıntım yok. Ben kimsenin ne giydiğiyle ilgilenmiyorum. İnsanlar da benimle ilgilenmesin. Herkes önündeki tabağa baksın. Sessizliğim de her şeyi kabullenmişim gibi algılanmasın. Bazı insanlar sınırı aşıyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi