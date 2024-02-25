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Antalya'ya Meteoroloji'den uyarı: Yarından itibaren etkisini gösterecek

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Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Antalya'ya Meteoroloji'den uyarı: Yarından itibaren etkisini gösterecek mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Antalya, meteoroloji, sağanak, rüzgar

25 Şub 2024 - 12:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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