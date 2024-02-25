İş yerine giden baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu

20 Şubat tarihinde Kavakpınar Mahallesi'nde silahla yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler inceleme başlattı. İş yerine giden N.K. ile oğlu E.K'nin, yolda yürüdükleri sırada, bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Silahla vurulup yaralanan E.K'nin, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

İki aile arasında kız alıp verme konusunda husumet bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA