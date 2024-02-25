Alanya’yı üzen ölüm

ALANYA’NIN sevilen isimlerinden olan Altınyıldız Kuaför Sahibi Adil Kocaman, beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Kocaman’ın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kocaman’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Kütürüp Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi