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Alanya’yı üzen ölüm

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Alanya’nın tanınmış isimlerinden Altınyıldız Kuaför Sahibi Adil Kocaman, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Alanya’yı üzen ölüm mask
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ALANYA’NIN sevilen isimlerinden olan Altınyıldız Kuaför Sahibi Adil Kocaman, beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Kocaman’ın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kocaman’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Kütürüp Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya

25 Şub 2024 - 11:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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