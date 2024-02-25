Son dakika! Emeklilerin gözü kulağı burdaydı; seyyanen zamda net rakam verildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu toplantıda emeklilerin aldıkları maaşı gündeme getirerek açıklamalarda bulundu. Ali Yalçın, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" nda konuştu. Yalçın, emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğinin altını çizdi.

BEKLEDİKLERİ SEYYANEN ZAM MİKTARI

Kamu görevliler ve emekli aylıkları arasında ciddi bir farkın ortaya çıktığını vurgulayan bu farkın düzeltilmesini gerektiğini söyledi. Seyyanen zamda ise beklentilerin 8 bin 77 lira olduğunu açıkladı.

10 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş, yüzde 33'lük en düşük maaş artışı sonrasında kök maaşlarda da yüzde 49.28 oranında artışa gidilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi