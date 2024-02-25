Antalyalı Melike'nin en büyük hayali Murat Boz'la aynı sahneyi paylaşmak

Down sendromlu özel birey Melike Erdoğan'ın müziğe ilgisini keşfeden ailesi, kızlarını yeteneğine göre müzik enstrümanlarına yönlendirdi. Keman ve bağlamanın yanı sıra piyano çalabilen Melike, yetenek sınavlarına hazırlanarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Başarıyla okulundan mezun olan Melike Erdoğan, sanatçı Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşarak konser vermek istiyor.

Müziği de çok sevdiğini söyşeyen Erdoğan, "Müzik, benim için bir tutku. Piyano çalarken kendimi vererek duygularımla çalmayı seviyorum. Bir de piyano öğretmeni olma hayalim var. Kurs ve eğitim vermeyi çok isterim" diye konuştu.

'KENDİSİNİ İFADE ETMEDE MÜZİĞİN KATKISI BÜYÜK'

Melike Erdoğan'ın babası Oğuz Erdoğan ise müziğin kızını iyileştirdiğini belirterek, "Melike'nin müziğe ilgisi ilkokulda başladı, sonrasında devam etti. Güzel sanatlar lisesini kazanıp, mezun oldu. Melike, çok özel bir çocuk. Özel olduğu kadar güzel bir çocuk. Hem özel hem de güzel olmasını müzikle birleştirmesi,

'MURAT BOZ'U ÇOK SEVİYOR AMA BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIK'

Melike'nin kendisini ifade etmesi açısından ciddi anlam kattı. Melike'nin bir şeyleri başarabiliyor olması çok güzel. Piyano, bağlama çalıyor. Kendini ifade etme noktasında da müziğin olumlu katkısı var. Melike, Murat Boz'u çok seviyor. Kendisiyle görüşmek istedik ama bir türlü ulaşamadık" dedi.

Kaynak: DHA