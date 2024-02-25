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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. 

Kaynak: DHA

# devam, Hava, Sosyal

25 Şub 2024 - 10:54 - Gündem

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