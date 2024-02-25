Acun Ilıcalı'dan Ogeday'a olay sözler

Survivor All Star'a bu sezon kavgalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta Hakan ile ettiği kavgalar gündeme gelen Ogeday yine adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı ise Survivor tanıtımında Ogeday'a söylediği sözlerle gündeme geldi. O sözler ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

'İKİ AYRI KİMLİK VAR'





Acun Ilıcalı Survivor fragmanında Ogeday'a "Geçen seferki senin yarışmanla şu ana bakarsak iki ayrı kimlik var ortada. Ya bir şeyler derinlerde saklıydı sende ya da oylama yok diye mi rahatsız burada?" dedi. Ogeday ise bu sözler karşısında şaşıp kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi