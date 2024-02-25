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Acun Ilıcalı'dan Ogeday'a olay sözler

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Survivor All Star'ın yarışmacılardan Ogeday, son dönemde sık sık gündeme geldiği tartışmalar sonrasında Acun Ilıcalı'ya yaptığı ani çıkışla gündeme oturdu. İşte ayrıntılar...

Acun Ilıcalı'dan Ogeday'a olay sözler mask
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Survivor All Star'a bu sezon kavgalarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta Hakan ile ettiği kavgalar gündeme gelen Ogeday yine adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı ise Survivor tanıtımında Ogeday'a söylediği sözlerle gündeme geldi. O sözler ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 

'İKİ AYRI KİMLİK VAR'

Acun Ilıcalı Survivor fragmanında Ogeday'a "Geçen seferki senin yarışmanla şu ana bakarsak iki ayrı kimlik var ortada. Ya bir şeyler derinlerde saklıydı sende ya da oylama yok diye mi rahatsız burada?" dedi. Ogeday ise bu sözler karşısında şaşıp kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Sosyal

25 Şub 2024 - 10:42 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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