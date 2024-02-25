Antalya ve Alanya'da o ürünler artık marketlerde satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ve kafasını karıştıran gıda etiketlerine karşı yeni bir düzenleme hazırlıyor. Marketlerde etiketlere standart getirilecek ve tüketiciyi yanıltan ifadeler yasaklanacak.
YANILTICI İFADELERE YASAK GELİYOR
Gıdanın adı, tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmayacak. Birbirine benzeyen gıdalarda “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” gibi halkı yanıltan ifadeler kullanılamayacak. Bitkisel margarinde “tereyağı keyfi” veya “tereyağı lezzeti” ifadelerine izin verilmeyecek. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı “dondurma keyfi”, “dondurma lezzeti” gibi ifadelerle satılamayacak.
Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada halktan şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 veya (0 501 174 0 174) olan WhatsApp İhbar Hattına bildirmelerini istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.