25 Şub 2024 - 10:15- Gündem G:

Antalya ve Alanya'da o ürünler artık marketlerde satılamayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan gıda etiketlerine karşı yeni düzenlemeler getiriyor. Yanıltıcı ifadelere artık ambalajlarda yer verilemeyecek. Antalya ve Alanya'da da ürünlere sıkı denetimler geliyor.

Antalya ve Alanya'da o ürünler artık marketlerde satılamayacak mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ve kafasını karıştıran gıda etiketlerine karşı yeni bir düzenleme hazırlıyor. Marketlerde etiketlere standart getirilecek ve tüketiciyi yanıltan ifadeler yasaklanacak.

YANILTICI İFADELERE YASAK GELİYOR

Gıdanın adı, tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmayacak.  Birbirine benzeyen gıdalarda “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” gibi halkı yanıltan ifadeler kullanılamayacak. Bitkisel margarinde “tereyağı keyfi” veya “tereyağı lezzeti” ifadelerine izin verilmeyecek. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı “dondurma keyfi”, “dondurma lezzeti” gibi ifadelerle satılamayacak.

Ayrıca  bakanlıktan yapılan açıklamada halktan şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 veya (0 501 174 0 174) olan WhatsApp İhbar Hattına bildirmelerini istedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

25 Şub 2024 - 10:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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