Antalya ve Alanya'ya uyarı: Pazartesi etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz güneşli ve ılık hava etkiliyken hafta başından itibaren yağış geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR UYARISI





Beş büyük kentte de güneş görülüyor, rüzgarlar hafif ve ılık esiyor. İstanbul 19, Ankara 16, İzmir 22, Bursa 20, Antalya 21 derece. Pazartesi de ılık başlayacak ama Antalya'da yağmur var,

Kaynak: Haber Merkezi