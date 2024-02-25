25 Şub 2024 - 09:01- Asayiş G:

Aleyna Çakır'ın anne ve babası kuyuya düştü

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Öldürülen Aleyna Çakır ismiyle bilinen ve gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki genç kadının anne ve babası su kuyusuna düştü.

Aleyna Çakır'ın anne ve babası kuyuya düştü mask
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Kırşehir'in Kaman ilçesindeki yaşadıkları mahallede su kuyusuna düşen Hatun Esen ile düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen, yaralandı. Yaralanan çift kuyudan kurtularak hastaneye kaldırıldı. Çiftin hastanede tedavisi sürüyor; olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Bilindiği üzere sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıldığı videoları ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Uygun olmuştu. Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Şub 2024 - 09:01 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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