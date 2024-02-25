Aleyna Çakır'ın anne ve babası kuyuya düştü

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki yaşadıkları mahallede su kuyusuna düşen Hatun Esen ile düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen, yaralandı. Yaralanan çift kuyudan kurtularak hastaneye kaldırıldı. Çiftin hastanede tedavisi sürüyor; olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Bilindiği üzere sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıldığı videoları ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Uygun olmuştu. Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.