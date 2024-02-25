25 Şub 2024 - 08:29- Magazin G:

Ünlü çift ülkeyi terk etmeye karar verdi: İcralık oldum; çocuğumun okul taksidini ödeyemedim

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Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, Ertaş'ın mirasçılarının açtığı dava sonucu vizyona giremedi. İcralık olduğunu açıklayan Uslu; ülkeyi terk etmeye karar verdi.

Ünlü çift ülkeyi terk etmeye karar verdi: İcralık oldum; çocuğumun okul taksidini ödeyemedim mask
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Müslüm ve Ayla filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, Ertaş'ın mirasçılarının açtığı dava sonucu vizyona giremedi. Uslu, icralık olunca oyuncu eşi Sinem Uslu ve çocuklarıyla Almanya'ya taşınma kararı aldı.

Ünlü yapımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeyi terkedeceklerini açıkladı. Uslu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMADAN VİZYONA GİRMESİ ENGELLENDİ'

" Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi.

'SERDAR ORTAÇ'IN KUMAR BORCUNU YAPILANDIRAN BANKALAR BANA YAPMADI'

Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum. Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum.

'ÜZGÜN VE BOYNU BÜKÜK GİDİYORUZ'

Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın'' ifadeleriyle veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Karar, Sosyal, türkiye, oyuncu, Kredi

25 Şub 2024 - 08:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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