- Gündem

Ege Denizi'nde peş peşe depremler korkuttu

ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan bilgiye göre; Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana geldi.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler korkuttu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi, Gökova Körfezi Bodrum’da saat 00.59’da yerin 6.86 kilometre derinliğinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 

Ardından ise Ege Denizi'nde Karaburun ilçesi açıklarında saat 01.59 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.44 kilometre olarak açıklandı. Yaşanan üst üste depremler bölge sakinlerini korkuttu.

Kaynak: Haber Merkezi

# açıklandı, Saat, afad

25 Şub 2024 - 08:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'da şaşırtan olay! Otomobilini binaya astı mask
Alanya'da şaşırtan olay! Otomobilini binaya astı
Alanya’da feci kazada yaralanmıştı! 8 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
Alanya’da feci kazada yaralanmıştı! 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
Trafilte korku dolu anlar! Doğal gaz tankeri köprüde sıkıştı mask
Trafilte korku dolu anlar! Doğal gaz tankeri köprüde sıkıştı
Antalya'da rezalet! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel lişkiye girdiler mask
Antalya'da rezalet! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel lişkiye girdiler
Antalyalı fenomen ölümden döndü mask
Antalyalı fenomen ölümden döndü
Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın mask
Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber