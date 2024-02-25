Ambulans ile otomobil çarpıştı; hasta ve sağlık personelleri hastaneye kaldırıldı

E.K. yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile S.C. idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenleri ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı