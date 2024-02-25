Ambulans ile otomobil çarpıştı; hasta ve sağlık personelleri hastaneye kaldırıldı

E.K. yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile S.C. idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazayı görenleri ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.