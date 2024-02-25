25 Şub 2024 - 07:55- Asayiş G:

Ambulans ile otomobil çarpıştı; hasta ve sağlık personelleri hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı; hasta ve sağlık personelleri hastaneye kaldırıldı mask
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E.K. yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile S.C. idaresindeki otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenleri ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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25 Şub 2024 - 07:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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