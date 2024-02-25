25 Şub 2024 - 07:49- Asayiş G:

Soda almak için bakkal giden çocuğa darp şoku!

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İstanbul Esenyurt’ta bakkala giden çocuk başka bir müşteri tarafından darbedildi. Esnafın müdahale ettiği olayda saldırgan kaçtı.

Soda almak için bakkal giden çocuğa darp şoku! mask
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Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki erkek çocuk, henüz kimliği belirlemeyen başka bir müşteri tarafından darbedildi.

SALDIRGAN KAÇTI

Esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çocuk, Polis

25 Şub 2024 - 07:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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