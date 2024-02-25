- Asayiş

Arazi alev alev yanmaya başladı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir araziyi istiflenmiş sulama boruları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yangında borular kullanılmaz hale gelirken, 5 milyon TL'den fazla zarar oluştuğu öğrenildi.

Arazi alev alev yanmaya başladı mask
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İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangındaki zararın 5 milyon TL'de fazla olduğu söylendi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 07:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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