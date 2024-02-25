Arazi alev alev yanmaya başladı

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş verdi. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Borular kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangındaki zararın 5 milyon TL'de fazla olduğu söylendi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.