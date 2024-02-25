Korkunç kaza anne ve baba ile kızlarını ayırdı

Abdullah Can A. yönetimindeki otomobil, Şahin Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan Çelik yönetimindeki otomobil bariyerlere saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi sıkıştıkları otomobİlden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
ANNE-BABA ÖLDÜ
Yapılan kontrolde Şahin Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Çelik ile kızı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elif Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden kızlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer otomobilin sürücüsü Abdullah Can A., ifadesi için jandarma merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.