25 Şub 2024 - 07:24- Asayiş G:

Korkunç kaza anne ve baba ile kızlarını ayırdı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışan otomobillerden biri bariyerlere saplandı ve kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza anne ve baba ile kızlarını ayırdı mask
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Abdullah Can A. yönetimindeki otomobil Şahin Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan Çelik yönetimindeki otomobil bariyerlere saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi sıkıştıkları otomobİlden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

ANNE-BABA ÖLDÜ

Yapılan kontrolde Şahin Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Çelik ile kızı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elif Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden kızlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer otomobilin sürücüsü Abdullah Can A., ifadesi için jandarma merkezine götürüldü. 

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 07:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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