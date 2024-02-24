24 Şub 2024 - 23:21- Gündem G:

Bakan açıkladı! Kiralardaki 'yüzde 25' sınırı ile ilgili...

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Kiralardaki fahiş fiyatlar nedeniyle oluşturulan 'yüzde 25' sınırı ile ilgili Bakan Tunç "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" dedi.

Bakan açıkladı! Kiralardaki 'yüzde 25' sınırı ile ilgili... mask
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SÜRMESİNE GEREK KALMAYACAK"

Bakan Tunç, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

Kaynak: MYNET

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24 Şub 2024 - 23:21 - Gündem

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